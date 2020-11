L'ex Lazio Perea vola negli Stati Uniti: va al Palm Beach

Brayan Perea, attaccante colombiano classe 1993, si prepara ad una nuova sfida. Dopo la breve esperienza in Argentina con la maglia del Club Atlético Temperley, il giocatore fa le valigie destinazione Stati Uniti.

E' fatta infatti per il suo passaggio al Palm Beach Suns. Si tratta di un'operazione condotta dal CEO del club Tony Iafrate e da Alexander Garini, proprietario della Icon Football Management.

L'ex Lazio, che è arrivato in Italia nel 2013 dal Deportivo Cali, ha totalizzato 33 presenze in biancoceleste. Nel mezzo i tanti prestiti al Troyes e al Lugo. Ora gli Stati Uniti, in USL League Two (lega calcistica maschile che opera negli Stati Uniti e nel Canada).