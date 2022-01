Milan-Torino, nuovo contatto per Pellegri: parti al lavoro

Lavori in corso su un triplo asse Montecarlo-Milano-Torino per il futuro dell'attaccante Pietro Pellegri. Il giocatore classe 2001, di proprietà del Monaco, è al momento in prestito al Milan e per lui si sta muovendo concretamente il Torino di Juric, l'allenatore che lo lanciò al Genoa.

I dettagli dell'operazione

Dopo l'incontro tra i rossoneri e l'agente Beppe Riso dello scorso lunedì, in giornata si è registrato un nuovo contatto positivo tra le tre parti (giocatore-Milan-Torino). L'idea che si sta provando a realizzare è che il Milan lo riscatti anticipatamente (il diritto è previsto a giugno per 6 milioni più uno di bonus), per poi mandarlo in prestito ai granata.

A favorire la possibile operazione ci sono i buoni rapporti tra i due club, che di recente hanno chiuso trattative come Pobega e Meitè. Questi stessi rapporti potrebbero anche essere d'aiuto per creare una certa corsia preferenziale per Bremer, in vista della prossima estate. Sul difensore brasiliano è forte anche l'interesse dell'Inter.

I numeri di Pellegri

Arrivato in estate come terza punta, alle spalle di due veterani come Ibrahimovic e Giroud, Pellegri ha totalizzato 6 presenze con la maglia del Milan, senza mai segnare. Ora si prospetta per lui un'avventura in prestito. E il Torino (dove, tra l'altro, suo padre è team manager) lo vuole.