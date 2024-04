Parma-Cherubini: intesa non trovata. Il dirigente lascerà comunque la Juventus

Continua il restyling societario in casa Juventus: oltre a Giovanni Manna, prossimo a passare al Napoli (Qui le ultime), anche Federico Cherubini lascerà il club bianconero. L'attuale Football – Chief of Staff, però, non andrà al Parma, nonostante dialoghi che andavano avanti da settimane, come anticipato sul nostro sito (leggi qui).

Intesa non trovata tra il Parma e Cherubini

Cherubini non andrà al Parma. Un lungo corteggiamento non andato però in porto, quello del club emiliano primo in Serie B. Le parti non hanno trovato l'intesa, non essendoci così i presupposti. In ogni caso, però, il dirigente lascerà la Juventus. Da capire adesso in quale società sarà il suo futuro.