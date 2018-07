Nico Gonzalez-Stoccarda: affare fatto. Battuta l'Inter

Tutto fatto per Nico Gonzalez allo Stoccarda. L'attaccante, che era stato anche in orbita Inter, ha scelto lo Stoccarda, inseritosi nella trattativa questo venerdì, dove potrà essere subito protagonista. Affare fatto, dunque, sulla base di 8,5 milioni e 12% sulla futura rivendita all'Argentinos Juniors.

Oggi il giocatore è in volo verso Stoccarda dove effettuerà le visite mediche per poi firmare un contratto di 5 anni. Un colpo importante per i tedeschi, sull'attaccante classe 1998 - considerato uno dei migliori talenti del calcio sudamericano - c'era anche il Paris Saint Germain.