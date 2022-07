Napoli, sondaggio per Neto: sul portiere c'è anche il Fulham

Potrebbe essere Neto il vice Meret, il Napoli ha avviato i contatti per il ritorno in Italia dell’ex Juve e Fiorentina, ora al Barcellona. C'è però la concorrenza del Fulham, allenato da Marco Silva, che voleva Neto già al Watford.

Neto, possibile ritorno in Italia dopo le esperienze con Juve e Fiorentina

E dunque, il Napoli ha effettuato un sondaggio concreto per Neto, uno dei primi in lista per diventare il secondo di Meret, su cui il Napoli ha deciso di puntare con forza procedendo al rinnovo del contratto sino al 30 giugno 2027.

Per colmare il vuoto lasciato da Ospina, lasciato libero di accasarsi in Arabia Saudita al Al-Nassr Riad, fari puntati sul portiere brasiliano classe 1989, che lo scorso 19 luglio ha compiuto 33 anni. Neto ha finora totalizzato 83 presenze, subito 89 gol e tenuto per 31 volte la porta inviolata in Serie A.