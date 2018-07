Necessità e concorrenza: Roma, cifre e retroscena del colpo Fuzato

Monchi lo ha annunciato a sorpresa nella conferenza stampa di stamani, dove sono stati presentati i due nuovi acquisti Coric e Bianda. Daniel Fuzato sarà il terzo portiere della Roma per il prossimo anno, prenderà in pratica il posto che è stato di Lobont per nove stagioni.

Ma non è stato facile portare in giallorosso questo giovane portiere brasiliano, classe 1997, che a nove anni giocava come attaccante e che adesso studierà da Alisson. Il costo finale dell'operazione è di 500 000 euro più il 20% al Palmeiras di una eventuale futura rivendita. La Roma avrebbe potuto prenderlo in scadenza, ma ha deciso di anticipare l'operazione per mantenere i buoni rapporti con il club brasiliano e per soddisfare la necessità di un portiere.

Inoltre il ragazzo aveva davvero molte richieste: tanti i club italiani su di lui, considerato l'ottimo Mondiale Under 20 giocato con il suo Brasile. Insomma, qualora dovesse mantenere le premesse, Fuzato potrebbe diventare un profilo davvero molto interessante