Zielinski: "Rinnovo? Spero venga annunciato nei prossimi giorni"

E' stato il giorno dei sorteggi della final eight di Champions League, dai quali è emerso che il cammino in Europa del Napoli sarà tosto. Un po' come Gattuso, per come l'ha definito Zielinski: "Ha un carisma molto forte, come quando giocava. E' uno bello tosto".

Ai microfoni di SkySport, il centrocampista polacco poi ha anche parlato del suo rinnovo, per il quale i tifosi non dovranno aspettare ancora molto: "Stiamo trattando da tempo, spero però che nei prossimi giorni arrivi l'annuncio. Io sto benissimo qui e voglio continuare qui".

Infine, un pensiero alla prossima stagione: "Puntare allo scudetto? Sì, abbiamo una rosa molto forte anche se dovremo vedere chi resterà. Comunque arriveranno giocatori nuovi e saremo forti.