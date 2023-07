Tanguy Ndombele non è stato riscattato dal Napoli, il centrocampista fa così ritorno al Tottenham, club proprietario del suo cartellino. Il francese ha quindi voluto salutare il club partenopeo e i suoi tifosi con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Napoli, il messaggio di addio di Ndombele

Nonostante abbia giocato a Napoli per una sola stagione, Ndombele è rimasto molto legato alla città e al club, come dimostra il messaggio pubblicato sui propri social: "Una città, un popolo, Napoli. La fine della mia avventura che durerà solo un anno ma un anno che rimarrà per sempre scolpito nel mio cuore. Ti auguro tutto il successo che meriti. Grazie di tutto".