Milik, si allontana il Tottenham: gli Spurs puntano tutto su Vinicius

Il futuro di Milik resta ancora da scrivere. Il polacco, che era entrato nella lista degli obiettivi del Tottenham, vede l'Inghilterra sempre più lontana. Gli Spurs infatti hanno deciso di puntare tutto su Vinicius del Benfica (in prestito con opzione a 36 milioni di sterline).





Milik, dopo aver visto saltare il suo passaggio alla Roma, continua ad essere un giocatore del Napoli. Proprio come lo era lo stesso Vinicius, classe 1995, che nel gennaio del 2018 venne acquistato dagli azzurri. Neanche una partita ufficiale, due prestiti a Rio Ave e Monaco e infine la cessione a titolo definitivo al Benfica.

Per quanto riguarda le altre uscite del Napoli, avanza la trattativa con l’Elche per la cessione di Fernando Lloente. Sull’attaccante c’è anche l’interesse dell’Eibar. Younes interessa al Fortuna Dusseldorf e all’Eintracht. Non verrà invece accettata l’offerta dello Spartak Mosca per Hysaj.