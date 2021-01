Milik, domani nuovi contatti tra Napoli e Marsiglia: la situazione

Distanze ridotte e nuovi contatti per trovare l'accordo definitivo. Domani può essere il giorno giusto per il via libera ad Arkadiusz Milik al Marsiglia. Tra il club francese e il Napoli, infatti, ci saranno nuovi contatti per arrivare alla quadratura finale.

Una spinta ulteriore è arrivata dall'ultima offerta del Marsiglia che ha avvicinato i club quasi definitivamente: 8 milioni di euro più 3 di bonus.

In ballo resta ancora la percentuale legata alla futura rivendita. Il Marsiglia è arrivato al 20%, mentre il Napoli chiede il 30%. Una distanza minima per poter dare il via libera al trasferimento di Milik in Francia.