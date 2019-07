Napoli, Milik: "Ora vogliamo vincere. Le voci su altri attaccanti? Non ci penso"

Nell'ultima stagione è stato protagonista con 17 gol in Serie A con la maglia del Napoli, adesso Arkadiusz Milik vuole fare ancora meglio. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Dimaro, l'attaccante polacco ha fissato gli obiettivi per la prossima annata e soprattutto ha allontanato le voci di mercato, chiarendo come il ruolo di centravanti azzurro sia suo.

"Quest'anno, come sempre, vogliamo vincere - ha esordito Milik -, ci proviamo da tanti anni ma non ci riusciamo. La Juve ha sempre fatto grandi stagioni, specialmente in avvio: nei primi sei o sette mesi hanno vinto quasi tutte le gare e stare a ruota era difficile. Noi però abbiamo un allenatore con grande esperienza e abbiamo tanta voglia di fare. Per quanto mi riguarda, so di aver fatto bene nell'ultima stagione ma so anche che posso migliorare ancora molte cose. Oltre a giocare meglio per la squadra posso fare ancora più gol, che per un attaccante è la cosa più importante".

Milik ha poi assicurato di non farsi distrarre dalle voci di mercato che vorrebbero altri attaccanti in arrivo al Napoli: "Io non posso stare dietro a tutto ciò che dicono - ha chiarito -, ho un lavoro da fare sul campo e mi concentro solo su me stesso. Non posso pensare a ciò che pensa il presidente o l'allenatore, a ciò che vogliono fare e se vogliono prendere un altro centravanti o meno. Io penso solo a me stesso, mi concentro sul migliorare le mie qualità ed essere più forte".

In chiusura anche un pensiero su Maurizio Sarri, passato alla Juventus: "Dico la verità, non mi interessa molto dove è andato Sarri - ha concluso Milik -, lui è un grande professionista, fa delle scelte e dobbiamo rispettarlo".