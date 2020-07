Napoli, Mertens: "Esultanza per Callejon, esempio straordinario"

Sesto gol al Ferraris per Dries Mertens, che conferma il suo feeling con lo stadio genovese, campo italiano nel quale ha segnato di più dopo ovviamente il San Paolo di Napoli. L'attaccante belga ha sbloccato la partita, vinta poi dal Napoli per 2-1, e ha esultato in modo particolare portandosi la mano sotto il mento.

Un tipo di festeggiamento che lo stesso Mertens ha spiegato al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport: "L'esultanza è per Callejon. Ho giocato sette anni con lui, sapere che può andar via fa un po' male. Tiene molto alla maglia e a questa squadra, mi ha detto che non vuole andare via e lasciarci. Poteva andarsene al mare, invece è rimasto gratis con i compagni, è un esempio straordinario, merita questa dedica. Vittoria per lui? Non esageriamo, ma siamo contenti che ha scelto di restare".

Un legame forte, quello tra Mertens e Callejon, che con tutta probabilità si interromperà al termine di questa stagione. Rimangono però ancora 7 partite da giocare, nelle quali esultare insieme e festeggiare ancora per questi sette anni insieme con la maglia del Napoli.