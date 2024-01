La situazione sul mercato in entrata in difesa del Napoli

Il Napoli continua la ricerca sul mercato per un difensore. Sfumato Dragusin, che adesso dovrà scegliere tra Bayern Monaco e Tottenham (leggi qui la notizia), il club azzurro ha fatto un sondaggio per Martinez Quarta della Fiorentina.

Napoli, sondaggio per Martinez Quarta in difesa: la situazione

Così, il Napoli continua a cercare un difensore da aggiungere allo spogliatoio di Walter Mazzarri per la seconda parte di stagione. La società ha provato ad aprire un doppio fronte con l'Udinese. Oltre a Samardzic infatti, per il club azzurro anche Nehuen Perez poteva essere una soluzione per la difesa, che resta comunque difficile.

L'Udinese infatti non vorrebbe dare via l'argentino a gennaio visto l'infortunio al piede di Bijol. Il Napoli aveva pensato anche ad Arthur Theate, difensore classe 2000 del Rennes.

Nelle ultime ore però la società avrebbe fatto un sondaggio anche per Martinez Quarta, difensore centrale argentino titolare nella Fiorentina di Italiano.