Napoli, le probabili scelte di Gattuso contro l'Inter

Il campo ha deciso la formazione più che la volontà di Rino Gattuso, allenatore azzurro pronto a prendersi la scena domani sera contro l’Inter per il primo match del nuovo anno.

LEGGI ANCHE: LOBOTKA, TESTA SOLO AL NAPOLI: OUT PER CELTA-OSASUNA

Porta senza alcun dubbio con Alex Meret, tanti invece i dubbi in difesa vista l'assenza di Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic. Il nuovo assetto difensivo azzurro conterà su Kostas Manolas e Mario Rui a sinistra, Gattuso però dovrà decidere dove schierare Giovanni Di Lorenzo: il toscano può giocare a destra - e in quel caso Luperto sarà il titolare -, ma è stato anche provato da centrale in settimana accanto al greco, con l’ingresso da terzino di Elseid Hysaj.

Recupera dall’influenza Fabián in mezzo al campo, così lo spagnolo sarà ancora centrale con ai lati Allan e Zielinski. Anche in avanti pochi dubbi: manca Mertens, ci sarà Milik prima punta, accanto a lui il capitano Lorenzo Insigne e José Callejon, che ha vinto il ballottaggio con Lozano.

Questa la probabile formazione del Napoli contro l'Inter:

Meret; Di Lorenzo, Luperto, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.