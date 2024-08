Il Napoli continua a muoversi sul mercato. Così, la società azzurra vuole chiudere nella giornata di oggi, domenica 26 agosto, l'operazione per Billy Gilmour. La dirigenza è al lavoro per cercare di definire l'accordo con il Brighton nei dettagli. Un affare che non escluderebbe l'arrivo di un altro centrocampista come McTominay.

Napoli, oggi la chiusura per Gilmour: il punto

La decisione di massima del Napoli quindi è quella di chiudere la trattativa per Billy Gilmour nella giornata di domenica 25 agosto. Il club azzurro sta cercando di definire l'accordo con il Brighton nei dettagli.

Tuttavia, la trattativa per Gilmour non escluderebbe l'arrivo di un altro centrocampista come Scott McTominay. Ma dato che l'accordo con il Manchester United non è ancora stato trovato, il Napoli intanto ha scelto di chiudere per il centrocampista del Brighton.

Nella scorsa stagione di Premier League il centrocampista scozzese ha collezionate oltre quaranta presenze con la maglia del Brighton tra campionato e coppe. Adesso, il Napoli è pronto per portare Gilmour sul prato del Maradona.