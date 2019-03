Napoli, il messaggio di Fabian Ruiz dall'ospedale: "Guardiamo il lato positivo"

Non proprio un periodo fortunato per il Napoli, che dopo Ospina, si ritrova in ospedale anche Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, infatti, ha lasciato anzitempo il ritiro delle sua Nazionale, a causa di un forte attacco influenzale che lo ha costretto al ricovero. L'ex Betis, stava preparando la prima sfida di qualificazioni ad Euro 2020 contro la Norvegia.

Fabian Ruiz, ha patito un attacco febbrile molto forte, una ricaduta dal problema già accusato prima della sfida contro l'Udinese, ma che sembrava ormai risolto, consentendogli così di unirsi per la prima volta alla selezione guidata da Luis Enrique. Direttamente dalla stanza della clinica Sanitas La Moraleja, il centrocampista del Napoli ha voluto mandare un messaggio positivo: "Anche se a volte le cose arrivano nel momento peggiore, riesco sempre a vedere il lato positivo. Spero e auguro che questa convocazione non sia l'ultima. In bocca al lupo per i miei compagni e grazie al Ct Luis Enrique per la fiducia".

[instagram id="BvMLLVXF3le"]