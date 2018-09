Napoli, controlli ok per Ghoulam: il terzino tornerà in gruppo

Nuova visita di controllo effettuata a Villa Stuart, esito positivo e definitivo ritorno in campo sempre più vicino. Faouzi Ghoulam è pronto a tornare ad allenarsi in gruppo con il suo Napoli, come verificato dal Prof.Mariani nel controllo effettuato in mattinata: ginocchio ok, dopo l'ultimo, piccolo intervento effettuato a luglio per la rimozione del mezzo di sintesi della rotula destra (post rottura del legamento crociato), e recupero completato, con la chance di mettersi finalmente a disposizione di Carlo Ancelotti. Pronto a contare su un importante terzino in più per la propria fascia sinistra.

Ecco anche il tweet di Napoli in merito alle condizioni di Ghoulam:

Ottime notizie da Villa Stuart. Il professor Mariani ha visitato @GhoulamFaouzi e lo ha trovato completamente guarito. Può rientrare ad allenarsi con il gruppo. ##ForzaNapoliSempre

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 7 settembre 2018