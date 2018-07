Napoli, contatti sempre più positivi per Sabaly: le ultime

Nelle ultime ore, contatti sempre più positivi del Napoli per Youssouf Sabaly.



Il club azzurro continua ancora a valutare quale possa essere il giocatore giusto da prendere per il ruolo di terzino e, in tal senso, restano alte le quotazioni del difensore del Bordeaux che può giocare su entrambe le fasce.

Un'altra soluzione è Arias (anche lui sia per la corsia di destra sia per quella di sinistra), mentre si aspettano sempre segnali dal Salisburgo per Lainer. Qualora il club austriaco dovesse trovare un suo sostituto, il Napoli sarebbe pronto a chiudere in ogni momento.