Cagliari, Nainggolan in partenza da Malpensa: "Avevo altre offerte, ho scelto col cuore"

Radja Nainggolan riparte da Cagliari, lì dove tutto è iniziato. Il centrocampista belga lascia l’Inter e Milano, già oggi è atteso ad Assemini, dove si allenerà fin da subito. Lunedì sono previste le visite mediche, poi arriverà l’ufficialità.

Il Ninja è partito in mattinata da Malpensa per raggiungere la sua nuova squadra. Ai microfoni di Sky ha spiegato i motivi dell’addio all'Inter e quelli che lo hanno psinto a Cagliari: “Sono molto felice di tornare. Se voglio dire qualcosa ai tifosi dell'Inter? Che devo dire, ho cercato di fare parlare il campo. Se mi sono sono sentito cacciato? No, sono sereno. Tra tutte quelle che dovevo scegliere ho scelto Cagliari, avevo altre offerte. Perchè Cagliari? È il centenario, cerchiamo di portarla in alto".

[videosky id="528374"][/videosky]