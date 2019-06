Muriel saluta la Fiorentina: "Mi sono sentito a casa, non vi dimenticherò"

Un'avventura terminata dopo appena cinque mesi, ma che ha lregalato ugualmente tante emozioni a Luis Muriel. Dopo l'addio alla Fiorentina e l'accordo trovato con l'Atalanta (QUI i dettagli), l'attaccante colombiano ha voluto salutare la sua ex squadra attraverso un lungo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram.





Parole sentite quelle di Muriel, che ha espresso tutto il proprio riconoscimento verso il club viola, verso i tifosi e verso la città di Firenze. "Forse non è andata come avremmo voluto - ha scritto l'attaccante colombiano, che in 19 presenze con la Fiorentina ha messo a segno 6 gol -, forse è finita nel modo più strano. Ma nessuno cancellerà mai dalla mia testa e dal mio cuore questi 5 mesi di Firenze. Di Viola. Di Fiorentina. Ci ho messo tutto me stesso, tra gol ed errori. Tra smorfie e bacioni. Ecco, quelli non me li dimenticherò mai. Così come il calore della gente che vive per la Fiorentina. Che soffre per la Fiorentina. E che spero con tutto il cuore possa tornare a sorridere prestissimo per le vittorie della Fiorentina. Grazie, perché mi avete fatto sentire a casa. Perché io e la mia famiglia ci siamo sentiti a casa. Perché porterò per sempre...un bacione, tutto mio, per Firenze".