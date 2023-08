Monza, incontro in corso tra Galliani e l'agente di Colombo

Il Monza si attiva per portare in rosa Lorenzo Colombo. Incontro in corso tra Adriano Galliani e l'agente del giocatore del Milan, Giuseppe Riso, per trovare una quadra nel caso in cui i rossoneri dovessero dare il via libera. Il ragazzo ha raggiunto i due successivamente.

Come detto da Peppe Di Stefano di Sky Sport, il classe 2002 non è partito per la trasferta di Roma perchè oggetto di una trattativa.

Monza-Colombo, i dettagli

Il Monza, dopo aver lasciato andare Andrea Petagna al Cagliari, si è subito mosso per Lorenzo Colombo. L'Amministratore Delegato Adriano Galliani ha incontrato il giocatore insieme al suo agente, Giuseppe Riso, per cercare una quadra in caso di ok del Milan.

La trattativa potrà andare in porto se i rossoneri dovessero chiudere per Mehdi Taremi del Porto. Brianzoli che comunque vogliono portarsi avanti con l'operazione per affrettare i tempi in vista della chiusura del calciomercato.