Milan, visite mediche in corso per Bakayoko: le immagini

L’arrivo a Milano nel tardo pomeriggio di ieri, blindatissimo e quasi impossibile da immortalare, e le prime ore da futuro centrocampista rossonero con le visite mediche in programma stamani alla Casa di Cura La Madonnina. Tiémoué Bakayoko è pronto a vestire la maglia del Milan: il franco-ivoriano, in arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, si è recato in clinica alle 8.05 per sostenere i controlli medici di rito, prima delle visite di idoneità e della firma sul contratto prevista nel pomeriggio. In alto, le immagini.

[videosky id="440837"][/videosky]