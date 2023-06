Milan, si insiste per Thuram: c'è fiducia. Per Chukwueze il Villarreal spara alto

Il Milan è attivo in questi primi giorni di calciomercato soprattutto per rinforzare il reparto offensivo. Il nome principale per quel che riguarda il ruolo di attaccante centrale resta quello di Marcus Thuram, figlio di Lilian, classe 1997 del Borussia Moenchengladbach.

Milan, c'è fiducia per Thuram

I rossoneri stanno facendo tutto il possibile in questi giorni per convincere il calciatore a trasferirsi in Italia (peraltro Thuram in Italia ci è nato, a Parma), insistendo sia in relazione all'aspetto economico che a quello progettuale, tecnico. La dirigenza milanista attende una risposta, ma la fiducia c'è. Il calciatore francese ha tante offerte (PSG, Lipsia), ma i rossoneri confidano davvero che possa essere il gioiello da regalare a Pioli.

Intanto per il ruolo di esterno destro il nome preferito resta quello di Samuel Chukwueze del Villarreal. Il club spagnolo però spara alto, con una richiesta di 40 milioni di euro. Si andrà dunque a trattare per abbassare le pretese del Submarino Amarillo.

Gli altri nomi sul taccuino per questo ruolo sono quelli di Reiss Nelson, reduce da una buona stagione all’Arsenal al rientro dal prestito al Feyenoord, Jeremy Doku, belga del Rennes, e Ismaila Sarr del Watford.

Per quanto riguarda Kamada, nessuna frenata: si attende solamente che gli agenti si iscrivano in Italia per poter formalizzare tutto il necessario.