Milan, terminato l'incontro per Bakayoko: le immagini

Importante incontro di mercato per il Milan, che in sede ha ricevuto il fratello agente di Tiemouè Bakayoko. I rossoneri proseguono il pressing sul centrocampista francese del Chelsea, vogliono prenderlo dai Blues in prestito con diritto di riscatto.

Bakayoko si è avvicinato negli ultimi giorni al Milan, che oggi ha provato a fare altri passi avanti nella trattativa per il contratto del calciatore classe 1994. Incontro concluso da poco, nella gallery in alto le immagini dell'uscita da Casa Milan del fratello agente del francese.