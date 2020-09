Milan, Tatarusanu è a Milano: le prime immagini

Il Milan ha deciso: Ciprian Tatarusanu sarà il vice di Donnarumma. Il portiere classe 1986, nell’ultima stagione al Lione, firmerà un contratto triennale con i rossoneri, dopo aver effettuato le visite mediche in programma nella giornata di venerdì.

Intanto ha avuto modo di visitare la città: l’ex Fiorentina è infatti già arrivato a Milano, ha cenato in albergo e nei prossimi giorni avrà modo di sbrigare le ultime formalità (come il tampone ad esempio), prima della firma.

Per Tatarusanu si tratta di un ritorno in Italia. Ha giocato a Firenze 2014 al 2017 dopo 5 anni ricchi di successi alla Steaua Bucarest. Ora, tre anni più tardi, il ritorno in Italia, sponda Milan.

Foto di Marco Bovicelli e Luca Bendoni