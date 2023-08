Milan, offerti 12 milioni più bonus al Porto per Taremi: attesa una risposta

Il Milan continua a provarci per Mehdi Taremi. I rossoneri stanno facendo un tentativo e hanno recapitato al Porto un'offerta da 12 milioni di euro più bonus. Taremi ha infatti l'ultimo anno di contratto e il club rossonero ritiene che questa sia la valutazione corretta per il calciatore in scadenza.

Milan, tentativo per Taremi: le ultime

Il Milan ci prova dunque per Taremi. Il club rossonero, che nel mercato estivo ha già speso tanto, non vuole fare follie e ritiene che l'offerta sia in linea con il valore del giocatore in scadenza di contratto nel 2024.

Adesso si attende una risposta anche in tempi rapidi, in quanto essendo Taremi un giocatore extracomunitario, la trattativa dovrebbe chiudersi nel caso entro domani. Ci sarebbero infatti diversi aspetti burocratici da sistemare.

Nel caso in cui la trattativa non dovesse chiudersi, il Milan potrebbe riprovarci a gennaio. Al club rossonero il calciatore piace tanto e dunque nel mercato invernale il Milan potrebbe cercare di portarlo a Milano subito o in scadenza a giugno. Domani, 30 agosto, si attende la risposta del Porto.