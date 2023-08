Milan, trattativa in corso per Pellegrino: non c'è ancora l'accordo

In serata il Milan ha incontrato il presidente della Platense per Pellegrino: trattativa nel vivo ma non c'è ancora l'accordo

In serata il Milan ha avuto l'incontro per Marco Pellegrino. Il difensore della Platense è il prescelto della società rossonera anche se non c'è ancora l'accordo. La trattativa è in corso ed è entrata nel vivo.

Milan, si può chiudere per Pellegrino

In serata ci sarà un incontro tra i rossoneri, l'agente del giocatore e il presidente della Platense. La cifra totale dovrebbe essere sui 3 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Dopo l'addio di Gabbia, quindi, i rossoneri dovrebbero avere un nuovo centrale. Si aggiungerà a Kalulu, Tomori e Kjaer.

Da vedere se questo incontro sarà necessario per la chiusura dell'operazione e quindi per le successive visite e firme, nelle prossime ore, del giocatore.