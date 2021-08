Milan, c'è l'ok di Pellegri: serve il via libera del Monaco

In attacco trovato l'accordo con Pellegri. Serve l'ok del Monaco: operazione in prestito con diritto di riscatto per 7 milioni complessivi

Il Milan non si ferma sul mercato dopo l’arrivo di Florenzi (che ha firmato nel tardo pomeriggio di oggi). Per l’attacco si potrebbe concretizzare l’idea che porta a Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 del Monaco.

Il giocatore, infatti, ha dato il via libera al suo ritorno in Italia tre anni dopo il suo trasferimento in Francia dal Genoa. Decisivo l'incontro svolto oggi pomeriggio a casa Milan tra i dirigenti rossoneri e l'agente del giocatore.

Il Milan adesso attende il via libera del Monaco con cui c'è un principio d'accordo per un prestito oneroso di 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 6 milioni più bonus. Dopo l'ok dei francesi l'operazione potrà andare in porto.

Obbligo condizionato alle presenze

Il diritto di riscatto a favore del Milan per Pellegri si trasformerebbe poi in obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze da parte del giocatore in rossonero.

Nell'operazione presente anche una clausola che prevede una percentuale in favore del Monaco in caso di futura rivendita di Pellegri da parte del Milan. C'è già un principio d'intesa fra i club, ma manca l'accordo totale per definire proprio la percentuale sulla futura rivendita. La trattativa potrebbe risolversi nelle prossime ore, per arrivare al compimento e l'arrivo del classe 2001 in rossonero.