FIFA Ultimate Team ha dimenticato Paquetá?

L'impatto di Paquetá in rossonero è stato molto positivo. Non solo il centrocampista brasiliano sta convincendo a suon di ottime prestazioni (impreziosite da ottimi numeri), ma il suo arrivo - insieme a quello di Piatek - è coinciso con una crescita della squadra di Gattuso. E i risultati lo dimostrano. I tifosi rossoneri si stanno pian piano innamorando di lui e anche il Ct Tite potrebbe convocarlo per la prossima Copa America.













Tuttavia, c'è qualcuno che "non si è accorto" dell'esplosione di Paquetá. E cioè FIFA, il videogioco di EA Sports, che nella sua modalità FUT (Fifa Ultimate Team, la più diffusa tra milioni di utenti) non ha ancora inserito il centrocampista brasiliano. Paquetá è regolarmente presente nella modalità offline, inserito nelle rose con 79 di overall e con potenziale di crescita fino a 89. In modalità online si dovrà dunque ancora attendere: per ora, chi sta creando la propria squadra da opporre agli altri giocatori, non potrà contare su Paquetá.