VIDEO | Mirabelli: “Kessie? Premieremo chi se lo merita”

Nessuna rivoluzione: parola di Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan. Ospite del "Festival del Milanismo" organizzato da Alessandro Jacobone a Gallipoli, ha tracciato alcune linee guida di quello che sarà il calciomercato estivo della società, in attesa che l’UEFA si pronunci. “Bello vedere tanta gente per un evento rossonero nonostante il momento delicato. Questo ci dà tante responsabilità, abbiamo dei grandi tifosi da rispettare. Cercheremo di far sì che i nostri giovani, insieme alle colonne, come Bonucci, Donnarumma e altri, restino con noi al fine di arrivare il più in alto possibile. In entrata fare dei nomi adesso sarebbe impossibile. Dobbiamo aspettare la decisione dell’UEFA, il nostro non sarà un mercato di rivoluzione ma di puntellamento della rosa” ha detto il ds del Milan a Sky Sport.



“Adeguamento di contratto per Kessie? Pochi giorni fa abbiamo incontrato il suo agente, abbiamo fatto un punto della situazione. Franck ha firmato un contratto di cinque anni con noi, quando abbiamo intenzione di premiare qualche giocatore siamo noi i primi a chiamarli, come successo con Cutrone tre o quattro volte”.

Interrogato su possibili obiettivi di mercato visionati in Russia (il ds rossonero era sugli spalti con Gattuso in occasione della gara di inaugurazione), Mirabelli ha spiegato che “Quando si giocano tornei di questo livello ci sono tantissimi campioni in campo”. Protagonista assoluto nel 5-0 della Russia è stato, sotto gli occhi del ds e dell’allenatore rossonero, Denis Cheryshev, autore di una doppietta, di proprietà del Villarreal. “Inserire il russo nell’operazione-Bacca? Non è ancora tempo per noi di fare nomi - ha commentato Mirabelli. Il Milan cerca un esterno e la cessione a titolo definitivo di Bacca al Villarreal potrebbe essere un’occasione per parlare con gli spagnoli anche di alcuni giocatori che tornerebbero utili a Gattuso. Oltre a Castillejo (leggi qui), anche l’ex Real Madrid potrebbe rivelarsi prezioso laddove le due squadre optassero per inserire delle contropartite tecniche nella trattativa. “Ad ogni modo - conclude il ds - dobbiamo tenere in conto il fatto che il nostro sarà un calciomercato attento e contenuto, nel rispetto delle regole, senza stravolgere quanto di buono fatto nell’ultimo anno”

