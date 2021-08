Milan, il punto sul trequartista: restano in corsa Messias e Faivre

Un trequartista da regalare a Stefano Pioli. Resta questa la priorità di mercato del Milan negli ultimi tre giorni di trattative. Diversi nomi in corsa, ma uno di questi è uscito dalla corsa: si tratta di Jesus Corona. Il Porto non vuole scendere sotto i 15/16 milioni di euro, mentre il Milan si ferma a 10/11 milioni.

Restano, quindi, in corsa Messias e Faivre. Su quest'ultimo fronte, il giocatore francese sta provando a "forzare" la mano con il Brest tanto che non è partito con la squadra per il match di domani contro lo Strasburgo. Il club valuta Faivre 15 milioni di euro (più bonus), mentre il Milan si ferma a 10 milioni di euro.

Sul fronte Messias, invece, i rossoneri continuano a tenere vivi i contatti con il Crotone. Il giocatore, infatti, è bloccato da tempo. Non sono comunque da escludere sorprese last minute se dovesse capire un'opportunità particolare.

A prescindere da queste trattative, il Milan sta portando avanti l'operazione per Yacine Adli. Un'idea ancora in piedi e non affatto tramontata. Si va avanti a prescindere perché il centrocampista classe 2000, di proprietà del Bordeaux, piace molto ai rossoneri.