Milan, Loftus-Cheek è arrivato a Casa Milan per la firma | LIVE

È il Loftus-day in casa Milan: ora le visite, nel pomeriggio la firma in sede. Le immagini della giornata

16:25 - Il centrocampista inglese è arrivato a Casa Milan per la firma sul contratto.

15:05 - Loftus-Cheek ha ottenuto l'idoneità sportiva, ora direzione Casa Milan per la firma.

14:25 - Il giocatore inglese ha finito le visite mediche. Ora idoneità sportiva al Centro Ambrosiano e firma a Casa Milan.

8:40 - Loftus-Cheek è arrivato a La Madonnina per le visite mediche.

Ruben Loftus-Cheek è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Dopo essere atterrato all'aeroporto di Linate nella serata di mercoledì, il centrocampista classe 1996 sta ora sostenendo le visite mediche alla Casa di cura La Madonnina. Arrivato di prima mattina, completerà la pratica per ora di pranzo.





Il giocatore scuola Chelsea sarà poi atteso al Centro Ambrosiano di Medicina dello Sport per completare l'iter e ottenere l'idoneità sportiva. Infine, la classica tappa in sede per la firma sul contratto e le foto con la maglia rossonera.

Milan, i numeri dell'operazione Loftus-Cheek

Ancora poche ora, poi Ruben Loftus-Cheek sarà annunciato come nuovo giocatore del Milan. Secondo acquisto, dopo il portiere Marco Sportiello arrivato a zero. Il club rossonero pagherà circa 18.5 milioni di sterline [21.5 milioni di euro] al Chelsea, tra parte fissa e bonus, per il cartellino del centrocampista.





Cresciuto sin da bambino nel vivaio dei Blues, 'RLC' si appresta a chiudere la sua avventura al Chelsea con 155 presenze all'attivo. Miglior stagione, senza dubbio, la 2018-19, sotto la guida di Maurizio Sarri: Loftus-Cheek gioca 37 partite e segna 10 gol tra campionato e coppe (4 reti in Europa League, importanti per la vittoria finale). Nel mezzo anche due prestiti: il primo per farsi le ossa, a vent'anni, al Crystal Palace; il secondo al Fulham per provare a rinascere, nel 2021, dopo un brutto infortunio al tendine d'Achille che lo aveva tenuto fuori per quasi un anno.