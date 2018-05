​Milan, le probabili scelte di Gattuso per la sfida alla Fiorentina: Cutrone al posto di Suso davanti

Stesso modulo e schieramento immodificato, anche con un’assenza pesante e la non presenza di ricambi ideali per sostituire un elemento fondamentale per l’undici rossonero. Rino Gattuso non cambierà, come preannunciato oggi in conferenza, il modulo del proprio Milan per la sfida contro la Fiorentina, anche con l’assenza di Suso: 4-3-3 in cui andrà a Patrick Cutrone, adattato da attaccante esterno, il compito di sostituire lo spagnolo, in una gara fondamentale per il Milan per cercare di centrare il sesto posto.



Davanti a Gigio Donnarumma, la difesa a 4 sarà composta da Calabria (tornato titolare dopo la panchina a Bergamo), Bonucci, Romagnoli e Rodríguez; a centrocampo, nonostante il recupero post ginocchiata subita da Gómez nella scorsa giornata, Lucas Biglia lascerà spazio a Manuel Locatelli in cabina di regia, con Kessie (alla 54º partita stagionale) e Bonaventura ai suoi lati. Davanti, invece, Cutrone e Çalhanoglu agiranno ai fianchi di Nikola Kalinić, pronto ad affrontare per la prima volta la Fiorentina da avversario dopo l’assenza (per infortunio) nella gara d’andata.

Questo, dunque, il probabile undici rossonero contro la Fiorentina di Stefano Pioli:

4-3-3: G.Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Cutrone, Kalinić, Çalhanoglu.