Milan, va avanti la trattativa con il Fenerbahce per Krunic: i dettagli

Il Milan continua a muoversi sul mercato. Dopo la firma del contratto di Filippo Terracciano, arrivato dal Verona, i rossoneri hanno ricevuto un'offerta dal Fenerbahce per Krunic. Il club turco continua a essere la priorità, si lavora per trovare un accordo.

Milan, si cerca l'accordo con il Fenerbahce per Krunic: i dettagli

Il centrocampista bosniaco ha trovato poco spazio nella formazione di Pioli in queste ultime settimane. Il Fenerbahce ha offerto 4 milioni di euro più bonus per il cartellino. Ci sono stati interessamenti da parte di altre squadre, ma il club turco per Krunic resta la priorità, così le due società sono al lavoro per cercare un accordo.

I rossoneri vogliono cedere Krunic. Negli scorsi giorni il direttore sportivo del Fenerbahce e l'agente del giocatore erano a Milano per incontrare la dirigenza del Milan. Il rapporto si è infatti incrinato in estate dopo le varie offerte e il mancato rinnovo, si sta quindi cercando la soluzione più adeguata.

Tuttavia, se dovesse partire Krunic il centrocampo di Pioli non rimarrebbe scoperto. In quel ruolo infatti ci sono Adli e Reijnders, oltre a Ismael Bennacer che è partito per la Coppa D'Africa.