Milan, incontro in corso con l'agente di Pellegri - VIDEO

I rossoneri sono al lavoro per trovare l'intesa con l'attaccante italiano

Il Milan continua a lavorare per portare in rossonero Pietro Pellegri. L'attaccante, uscito dalle giovanili del Genoa e dal 2018 al Monaco, potrebbe così diventare la terza punta a disposizione di Pioli che può contare su Zlatan Ibarhimovic e Olivier Giroud.

Poco dopo le 17.30 è arrivato a Casa Milan l'agente di Pellegri per parlare con i rossoneri (che intanto hanno appena accolto Alessandro Florenzi).

Al momento serve trovare la quadra tra le società. Pellegri, infatti, è in scadenza con il Monaco, ma il Milan vorrebbe portarlo in prestito. Per questo motivo molto potrebbe dipendere dal rinnovo dell'attaccante italiano con i monegaschi.

Il profilo

Cresciuto nelle giovanili del Genoa, Pietro Pellegri nel 2016 era stato a 15 anni e 280 giorni il più giovane esordiente nella storia della Serie A (record superato quest'anno da Amey del Bologna). Con i rossoblù ha segnato contro la Roma anche nell'ultima giornata della stagione 2016/17 il 28 maggio 2017, giorno dell'addio al calcio di Francesco Totti.

Poi l'approdo al Monaco segnato da tanti problemi fisici. La scorsa stagione Pellegri è riuscito a ritrovare continuità. Con i monegaschi ha giocato 16 partite e segnato 1 gol al Lille a 833 giorni di distanza dall'ultima volta. Ora il Milan pensa al suo ritorno.