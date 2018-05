Milan, Gattuso: "La Champions l'obiettivo primario per la prossima stagione, ma non sarà facile"

Per tanti anni è stato protagonista in campo, ora lo è in panchina. Sempre nello stesso stadio. San Siro ha visto crescere Gattuso e ora lo applaude come allenatore. Oggi però la sua presenza in campo è per l’amico Andrea Pirlo, con cui ha condiviso gioie e trofei: “Ho giocato tanti anni con Andrea. È stato un compagno di squadra ma anche uno dei miei migliori amici – Ha affermato Gattuso ai microfoni di Sky -Nostalgia del campo? No, perché ho la fortuna di aver iniziato un altro percorso. Il calcio giocato non mi manca, anche perché ho fatto quello che dovevo fare, anzi anche di più. Quanto ho sofferto quest'anno? È stata una stagione tosta, ci sono stati dei momenti difficili. L'obiettivo per il prossimo anno? Riiniziare da dove abbiamo finito. Champions? È l'obiettivo principale, ma sappiamo che è difficile, sappiamo che dobbiamo fare qualcosa per rinforzare la squadra. In questo momento pensiamo a non sbagliare e ripartire con entusiasmo"