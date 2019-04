Bertolacci, domani l’Udinese tra presente e futuro. E quel retroscena con il Fulham...

Domani con il Milan ospiterà l'Udinese a San Siro. E chissà che non possa essere un assaggio di futuro: ai friulani Andrea Bertolacci piace molto per giugno, quando si svincolerà dai rossoneri a parametro zero. Piace a Udine e piace, come sempre, al Genoa dove ha vissuto anni tra i migliori della sua carriera. E che da svincolato lo riprenderebbe volentieri.

Bertolacci che piace in Italia e... in Premier: a gennaio c’era il Fulham interessato. Molto. Primi contatti ma poi il giocatore disse di no, non convinto dalla situazione in classifica ormai quasi definitiva. Adesso l'Udinese, che sfiderà a San Siro il suo Milan e che, magari, sarà il suo futuro.