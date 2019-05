Milan, oggi gli addii di Gattuso e Leonardo: la giornata LIVE

Giornata di saluti in casa Milan, arriveranno infatti nel pomeriggio le ufficialità degli addii di Leonardo e Gattuso, che lasciano il club rossonero per divergenze di vedute. In bilico al momento la posizione di Paolo Maldini, che si è preso ancora alcune ore di tempo per valutare il proprio futuro.

Qui la giornata LIVE

Ore 15:17 - Gennaro Gattuso ha raggiunto la sede del Milan, accompagnato dal vice Luigi Riccio;

Ore 15:14 - Arrivato Valerio Fiori a Casa Milan, uno dei primi uomini dello staff di Gattuso (preparatore portieri);

Ore 14:43 - Vertici Elliott sorpresi e orgogliosi della 'eleganza ma soprattutto generosità di Gattuso'. L'allenatore calabrese ha rinunciato ai suoi 2 anni di ingaggio, barattandoli con gli stipendi per il suo intero staff (24 mensilità). Si tratta di un milione netto l’anno per due anni, dunque quattro lordi;

Ore 14:38 - Alle ore 17 sono attesi i comunicati ufficiali degli addii di Gattuso e Leonardo, in corso la firma sui documenti;

Ore 14:30 - Maldini si è preso del tempo per decidere se lasciare o continuare, a breve darà una risposta;

Ore 14.:23 - Si allontana la figura di Campos, il Milan valuta altre figure con l'obiettivo di individuare in breve tempo e con la massima attenzione il nuovo direttore tecnico e il profilo del prossimo allenatore;