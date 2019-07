Milan, contatti per Gedson Fernandes: il Benfica fissa il prezzo

Non solo Bennacer per il centrocampo (anche oggi si è discusso del contratto tra la dirigenza rossonera e Sissoko, l’agente del centrocampista, e sono previsti a breve nuovi contatti per trovare l’accordo totale). Il Milan ha anche un altro obiettivo ed è Gedson Fernandes del Benfica. Oggi ci sono stati dei contatti con l'agente del classe '99 per capire quale sia la valutazione del club portoghese per il giocatore.

Stando a quanto filtra dall'entourage del giocatore, il Benfica per Gedson Fernandes chiede 30 milioni più bonus. C'è l'obiettivo di mercato ed ora c'è anche il prezzo. Sarà dunque da capire che sforzo economico vorrà fare il Milan, se investire su Fernandes, oppure su un altro reparto come la difesa.