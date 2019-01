Milan, chiesto Diawara al Napoli

L’affare Piatek ormai in via di definizione (qui cifre e dettagli) con il Genoa, ma in casa Milan si guarda anche ai possibili nuovi rinforzi per il centrocampo.

L’ultimo nome nelle idee della società rossonera è quello di Amadou Diawara: chiesto al Napoli il prestito con diritto di riscatto del centrocampista classe 1997, formula però rifiutata dal club del presidente De Laurentiis.

Resta adesso da capire se il Milan insisterà provando magari a cambiare formula, oppure se abbandonerà la pista. Rossoneri che pensano anche a un nuovo esterno offensivo, con il nome di Carrasco che resta sempre in cima ai desideri del club.