Milan, Calabria lascia S.Siro in stampelle: le sue condizioni

Forte contusione alla gamba sinistra subita, capace di costringerlo al cambio in Milan-Lazio, e ulteriori aggiornamenti previsti per le prossime ore.

Davide Calabria, forzato a lasciare il campo al 40’ del primo tempo ad Andrea Conti, ha lasciato lo stadio di San Siro in stampelle: nelle prossime ore, il terzino rossonero si sottoporrà ad ulteriori test medici per verificare l’entità del problema fisico subìto. In una serata finita per lasciare al Milan, oltre all’amarezza per una finale di Coppa Italia mancata, anche qualche preoccupazione dall’infermeria.