Rebic: "Felice di aver dimostrato di poter giocare nel Milan"

Ante Rebic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante croato è stato riscattato dall'Eintracht, dopo i 12 gol segnati nell'ultima stagione. "Sono molto felice perché ho firmato per il Milan, perché ho dimostrato di avere le qualità per giocare qui" le parole del classe '93 al sito ufficiale del club rossonero.

Non solo gol, ma anche quattro assist. "Anche quando sono arrivato lo scorso anno avevo detto di non essere un bomber: aiuto la squadra in un altro modo. Ho segnato 12 gol e spero di farne di più quest'anno".

Su l'apporto di Ibra sulla squadra:"Zlatan è un grande giocatore che aiuta tutto il gruppo: ha un grande impatto. È sempre un piacere giocare con lui, io faccio sempre il mio e spero di fare sempre meglio". E su Pioli: "Abbiamo un leader in panchina e un altro in campo, che è Zlatan. Pioli è stato molto importante per me. Ho lavorato sempre bene e lui mi ha dato un'occasione perché la meritavo".

Sulle aspettative per la prossima stagione: "Vogliamo partire con 3 punti. Se faccio gol meglio, ma l'importante è la vittoria. Abbiamo iniziato a lavorare tre settimane fa e siamo pronti per il campionato: vogliamo continuare dove abbiamo lasciato l'anno scorso. Non ho obiettivi personali, solo giocare il meglio possibile".