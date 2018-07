Marcano si presenta: “Roma, il miglior progetto per me”

Il primo acquisto spagnolo della Roma di Monchi. Ivan Marcano si presenta nel primo giorno ufficiale di ritiro della squadra di Di Francesco: “La Roma è la miglior squadra per me, il miglior progetto. Mi ha voluto fin da subito con forza, potevo rimanere al Porto, ma ho deciso per questa nuova avventura. Adesso sarà importante imparare la lingua, sto conoscendo i compagni, conoscevo già Manolas avendo giocato in Grecia”, queste le prime parole in giallorosso del difensore spagnolo durante la conferenza di presentazione.

“La Roma viene da un anno magnifico in Champions League - ha continuato Marcano - è difficile ripetersi però credo che posso aiutare questo gruppo e dare il mio contributo per fare un’altra grande stagione. Le partite sono state decise da episodi, quindi nel percorso europeo non gli è mancato niente. In campionato bisogna migliorare sul rendimento. Quando vai in un grande club c’è sempre tanta concorrenza, io voglio aiutare il più possibile la squadra e lottare per un posto. Non so quale sarà la coppia di difensori titolari, ora dobbiamo solo lavorare. In Serie A l’aspetto tattico è importante, sono sicuro di migliorare con Di Francesco”.

Su Lopetegui suo ex allenatore al Porto e prossimo allenatore del Real Madrid: “Ho lavorato con lui in Portogallo, mantengo un grande ricordo del mister e gli auguro il meglio”. Difensore, ma anche tanti gol in quattro dei maggiori campionati europei: “Con il tempo si impara dove sistemarsi in area di rigore, in particolare sui calci da fermo. Su azione vado raramente in area”. Sulla Juventus: “È evidente che una squadra che ha vinto 7 campionati di fila parte favorita, ma bisogna vincerlo sul campo”.









Monchi: “Per Alisson nessuna offerta”

In conferenza stampa è intervenuto anche il ds della Roma Monchi: “Marcano ha maturità e ha qualità tecnica. Può dare molto alla squadra. È un complemento perfetto per gli altri giocatori che abbiamo in squadra. Non è stato difficile portare a termine questa trattativa. Il giocatore aveva voglia di venire qui. Alisson?Ha le stesse possibilità di uscire di Manolas e Pellegrini. La stessa percentuale che hanno i giocatori che non hanno alcuna richiesta. So che non mi credete ma è così. Speriamo che torni dal Mondiale per fare una stagione almeno alla pari di quella dell’anno scorso. Karsdorp? Lui è tornato con un buon livello fisico e con la voglia di giocare. Aspettiamo il suo ritorno in campo. Noi stiamo guardando al mercato e lo faremo fino alla fine. Mancano ancora 40 giorni alla fine. La Roma è una squadra grande”.