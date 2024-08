Napoli, parti al lavoro per finalizzare il contratto di Lukaku

Il Napoli continua a lavorare per l'arrivo di Romelu Lukaku. Come raccontato dalla nostra redazione, nella giornata di venerdì 23 agosto il Chelsea ha accettato l'offerta presentata dal Napoli per il cartellino dell'attaccante belga. Così, in questo momento le parti sono al lavoro per finalizzare il contratto del giocatore.

