Torino, passi in avanti per Lovato. Le ultime su Zima

Il Torino continua a lavorare per Matteo Lovato. Zima può trasferirsi in Germania

Il Torino continua a lavorare per Matteo Lovato: si registrano passi in avanti con la Salernitana per il difensore classe 2000.

Il Torino sta provando a chiudere l'operazione e si potrebbe fare anche in prestito. In uscita, invece, c'è David Zima. Il ceco potrebbe trasferisi in Germania. Un club interessato è l'Amburgo, ma c'è ancora distanza.

Torino, le ultime su Lovato

