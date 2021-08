Juve, pronta una nuova offerta per Locatelli: Pjanic il piano B

Proseguono i contatti per Locatelli con il Sassuolo: Pjanic resta un'alternativa

La Juventus continua a lavorare per migliorare il proprio reparto di centrocampo.

Proseguono infatti i contatti con il Sassuolo per portare in bianconero Manuel Locatelli, classe '98 ormai da tempo oggetto del desiderio del club torinese. E adesso è pronta una nuova offerta.

La Juventus vuole consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo centrocampista per la stagione che sta per iniziare e il profilo preferito è proprio quello di Locatelli. I discorsi con il Sassuolo proseguono ormai da settimane: i neroverdi al momento hanno sempre rispedito al mittente ogni tentativo della Juventus, che proponeva un prestito biennale con obbligo di riscatto.

Per la Juventus, Locatelli resta la priorità assoluta: i contatti proseguono tra le parti e i bianconeri sperano che la prossima offerta sia quella decisiva per ottenere l'ok definitivo del Sassuolo, con il giocatore che ha già espresso la sua volontà di vestire la maglia della Juve.

L'ALTERNATIVA È PJANIC

Sullo sfondo dell'affare tra Juventus e Sassuolo resta sempre Miralem Pjanic. Il classe '90 ha già vestito la maglia bianconera tra il 2016 e il 2020 e sarebbe disponibile a tornare all'ombra della Mole, dove ritroverebbe anche il suo vecchio allenatore Allegri: a Torino, Pjanic ha collezionato 178 presenze, 22 gol e 41 assist.

Per la Juventus però è un piano B: per il momento prosegue spedita la caccia a Locatelli. Ad oggi, i bianconeri potrebbero decidere di affondare il colpo sul bosniaco solo in caso di mancato arrivo del centrocampista italiano: al momento dunque Pjanic resta alternativo all'arrivo del numero 73 neroverde. Inoltre, negli ultimi giorni la Juventus ha messo gli occhi su Aurelien Tchouameni, classe 2000 del Monaco.