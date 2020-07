Lecce, la probabile formazione contro la Lazio

Il Lecce torna al Via del Mare e ospita la Lazio reduce dalla sconfitta contro il Milan. Anche la squadra di Liverani viene dal ko contro il Sassuolo e in questo 'testa-coda' della 31esima giornata i giallorossi cercano ancora punti preziosi in chiave salvezza.

Il Lecce, rispetto alla gara di sabato scorso, non dovrebbe cambiare nulla in difesa, mentre dal centrocampo in su Liverani è pronto a sostituire qualche interprete.

Confermati Petriccione e Barak in mezzo al campo ma stavolta con Mancosu e non Tachtsidis; poi il duo Falco-Saponara alle spalle di Babacar. Tuttavia, non è escluso che uno dei due trequartisti lasci spazio a Rispoli, optando così per un centrocampo a 5 e una difesa con Donati, Lucioni e Paz.

Questa la probabile formazione del Lecce contro la Lazio

4321 - Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Saponara; Babacar