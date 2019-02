​Lazio, visite mediche per Romulo: le immagini

Stamattina il primo allenamento a Formello e oggi pomeriggio le visite mediche: giornata romana per Romulo, nuovo acquisto della Lazio. Il rinforzo voluto da Inzaghi sulla fascia destra per centrare la qualificazione in Champions e la finale di Coppa Italia (è in semifinale contro il Milan). Romulo sarà a disposizione già per la sfida di lunedì contro il Frosinone. Esterno classe ‘87, arriva in prestito fino a giugno con diritto di riscatto. Quest’anno ha giocato 17 partite con il Genoa realizzando un gol. Ora una nuova sfida, sempre in Serie A. Curiosità: ha scelto il numero 27, già usato quando fu convocato in Nazionale da Prandelli nel 2014.