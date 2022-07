Lazio: contatto Corsi-Lotito per Vicario

La Lazio ha avuto un contatto con l'Empoli per Vicario. Per la porta, il club biancoceleste prenderà due rinforzi dopo la rescissione di Reina

La Lazio si sta preparando a una piccola rivoluzione in porta. Dopo la partenza di Thomas Strakosha, Pepe Reina risolverà ufficialmente il suo contratto con il club biancoceleste e tornerà in Spagna, al Villarreal. A questo punto la Lazio dovrà prendere due portieri. Carnesecchi, come sappiamo, è un primo obiettivo ma non è l'unico.

Lazio, non solo Carnesecchi: piace anche Vicario per la porta

Giovedì, infatti, c'è stato un contatto tra Corsi e Lotito per Guglielmo Vicario dell'Empoli. Vicario è stato riscattato proprio dall'Empoli, che lo ha pagato otto milioni per prenderlo a titolo definitivo dal Cagliari, ma su di lui ora c'è la Lazio. Ora c'è da capire se il club biancoceleste - oltre all'eventuale acquisto di Carnesecchi - potrà portare all'Olimpico anche Vicario, altro obiettivo per la porta della squadra di Maurizio Sarri.

I numeri di Vicario

Questa è stata la stagione in cui Vicario si è messo in mostra in Serie A con frequenza e costanza. E con grandi parate. Dopo aver esordito in Serie A nella stagione 2020/2021 con la maglia del Cagliari, in quella appena conclusa Vicario ha giocato con l'Empoli da titolare. Sono state infatti 38 le partite di Serie A da lui disputate tra i pali della squadra allenata da Andreazzoli. Non ha saltato neanche un match. E a 25 anni ora è uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato.