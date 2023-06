Lazio, si pensa a Veerman del PSV: vicini i rinnovi di Pedro e Luis Alberto

Le ultime di calciomercato in casa Lazio: sempre più vicini al rinnovo Pedro e Luis Alberto, si pensa a Veerman del PSV per il centrocampo

Con l'estate sempre più vicina, si comincia a entrare nel vivo del calciomercato. Fra le squadre più attive in questo momento nel panorama calcistico italiano c'è sicuramente la Lazio.

Lazio, no della Juventus per Rovella: valutato Veerman del PSV

Considerando la possibilità che Milinkovic-Savic lasci il club dopo 8 anni, la Lazio deve correre ai ripari per non trovarsi impreparata in vista della prossima stagione. La dirigenza biancoceleste ha quindi provato a prendere Nicolò Rovella, mediano classe 2001 attualmente in prestito al Monza dalla Juventus.

Il club piemontese ha però detto di no, per cui la Lazio dovrà guardare altrove. Si sta valutando quindi Veerman, olandese classe 1998 del PSV.

Lazio, più vicini i rinnovi di Pedro e Luis Alberto

Per quanto riguarda i giocatori già in rosa, sono più vicini i rinnovi dei contratti di Pedro e Luis Alberto.

Si lavora inoltre per far rimanere a Roma Luca Pellegrini, già in prestito dalla Juventus per la seconda metà della stagione 2022-2023. Obiettivo della Lazio è accordarsi con i bianconeri per un nuovo prestito del difensore.